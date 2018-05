Bliksem slaat in op twee woningen en mogelijk op Lijnbus Toon Verheijen Patrick Lefelon

24 mei 2018

22u55

Bron: eigen berichtgeving 2 Het onweer heeft vanavond flink huisgehouden in de Kempen. Rond 21 uur trof een blikseminslag een vrijstaande woning aan Heikant in Poederlee . Ook in Zoersel ontstond brand nadat de bliksem er insloeg op een huis. Een passerende bus werd mogelijk eveneens getroffen en kreeg de motor niet meer aan de praat.

Chris Mertens woont sinds het overlijden van haar man enkele maanden geleden alleen in een woning aan de Heikant in Poederlee. Buren zagen de bliksem inslaan en merkten meteen op dat er rook uit het dak kwam. Ze waarschuwden onmiddellijk de bewoonster. Enkele andere buurtbewoners schoten meteen ter hulp om een heleboel schilderijen die het koppel de voorbije jaren bij elkaar had gespaard uit het huis te redden. De kunstwerken werden ondergebracht bij een overbuur.

"De brand is inderdaad ontstaan door een blikseminslag", zegt Filip Bastiaanssen van de Brandweerzone Taxandria. "Stopcontacten vlogen uit de muren en er was al snel rookontwikkeling. Het brandweerkorps van Herentals was als eerste ter plaatse en zij meldden meteen een uitslaande brand. Ook de korpsen van Turnhout en Kasterlee kwamen nog ter plaatse. De brandschade bleef uiteindelijk beperkt tot de zolderverdieping en het dak, maar de rest van de woning liep rook- en waterschade op. De woning zal een hele tijd onbewoonbaar zijn." De bewoonster zelf bleef ongedeerd, maar verkeert wel in shock.

Eerder op de avond werd ook een huis aan Vonderpad in Retie getroffen door de bliksem. Daar bleef de schade beperkt tot een smeulende elektriciteitskast. Er was wel hevige rookontwikkeling.

Zoersel

Kort na 21 uur sloeg de bliksem ook in op een woning aan de Westmallebaan in Zoersel. De isolatie onder het dak vatte vuur maar de brandweer had het brandje snel geblust. De kazerne ligt op amper vijfhonderd meter. Het dak liep wel serieuze schade op.

Net op het moment van de blikseminslag kwam een bus van De Lijn voorbij. Mogelijk sloeg de bliksem ook in op de bus. Het voertuig viel in elk geval stil en de chauffeur kreeg de motor niet meer aan de praat. Hij had wel voldoende stroom om de noodcentrale van De Lijn te verwittigen.

Woordvoerder Tom Van de Vreken van De Lijn: "Bovenop de bus zit heel wat electronica, zoals bijvoorbeeld de airco. Mogelijk is de bliksem daarop ingeslagen maar onze ingenieurs moeten dat verder onderzoeken. De bus kon niet verderrijden. Een tiental passagiers moest een twintigtal minuten wachten op een vervangbus. Zij hebben ongedeerd hun reis naar Antwerpen kunnen verderzetten. Dat is het belangrijkste."

Verschillende bewoners uit de Westmallebaan kloegen na de zware blikseminslag over problemen met hun elektriciteitsvoorziening. Nutsmaatschappij Eandis kwam ter plaatse om de installaties te controleren.