Bliksem slaat in op huis: bewoonster (60) komt met schrik vrij

Mathias Mariën

18 januari 2018

21u45

Bron: eigen berichtgeving

115

Bij een zware brand in de Duiveketestraat in De Haan is een 60-jarige vrouw met de schrik vrijgekomen. Even na 19 uur sloeg de bliksem in op de woning van de dame. Ze slaagde erin samen met haar twee katten te ontkomen. De ravage is groot: de volledige woonst is verwoest.