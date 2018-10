Blijft Fouad Belkacem Belg of niet? Vandaag valt beslissing TDM

23 oktober 2018

08u00

Bron: VTM Nieuws, belga 0 Het hof van beroep in Antwerpen beslist straks of Fouad Belkacem zijn Belgische nationaliteit verliest of niet. Volgens het openbaar ministerie is hij ernstig tekort geschoten in zijn verplichtingen als Belgisch burger.

Fouad Belkacem werd in januari 2016 veroordeeld tot twaalf jaar cel en 30.000 euro boete als leider van de terroristische groepering Sharia4Belgium. In oktober 2016 werd de procedure gestart om hem zijn Belgische nationaliteit te ontnemen. Volgens het Antwerpse parket-generaal vormt hij een permanente bedreiging voor de openbare veiligheid en is hij ernstig tekort geschoten in zijn verplichtingen als Belgisch burger.

“Niet langer gevaar”

De advocate van Belkacem erkent die tekortkomingen, maar vindt niet dat hij nog langer een gevaar vormt. Zijn Belgische nationaliteit afnemen zou disproportioneel zijn. Belkacem vreest bovendien dat een uitlevering aan Marokko dan de volgende stap zal zijn, een land waarmee hij zich niet verbonden voelt. Zijn familie is al drie generaties in ons land en hij wil bij zijn vrouw en kinderen blijven.