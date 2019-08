Exclusief voor abonnees Blauwalgen, kwelgeesten van onze recreatievijvers: “Eenmaal ze er zijn, geraak je ze nooit meer kwijt” Fien Tondeleir

23 augustus 2019

15u24 1 Blauwalgen zijn de kwelgeesten van de Vlaamse recreatievijvers. Vorig jaar werden de bacteriën aangetroffen op 22 verschillende locaties, goed voor 33 zwemverboden. Een record dat dit jaar meer dan waarschijnlijk geëvenaard wordt. “Eenmaal ze er zijn, geraak je ze nooit meer kwijt”, zeggen experts.

Twee weken niet zwemmen in de Blaarmeersen, geen watersport op De Gavers, vier weken niet vissen en varen op de Koninginnevijver in Oostende. Brute pech voor wie de komende dagen verkoeling zoekt. En nog slechter nieuws: er valt zo goed als niets aan te doen. “Je zou het Donkmeer in Berlare of de Blaarmeersen in Gent volledig moeten leegpompen en het slib op de bodem afgraven”, zegt bioloog Pieter Vanormelingen die onderzoek deed naar het fenomeen.

