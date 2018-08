Blauwalgen deinen uit in Kanaal Gent-Oostende TTR

07 augustus 2018

18u47

Bron: Belga 1 De blauwalgen op het Kanaal Gent-Oostende verspreiden zich volgens De Vlaams Waterweg verder in het kanaal en op de Damse Vaart. Dat zegt de waterwegbeheerder vandaag. Het is wachten op het stalenonderzoek door de Vlaamse Milieumaatschappij, maar De Vlaamse Waterweg wil geen risico's nemen.

De Vlaamse Waterweg heeft vanmiddag vermoedelijk blauwalgen vastgesteld op het kanaal Gent-Oostende in de zone vanaf Brugge tot aan Oostende. Ook in een beperkte zone op de Damse Vaart, namelijk ongeveer 500 meter vanaf de Dampoortsluis in Brugge, komen vermoedelijk blauwalgen voor.

Vorige week wezen staalnames nog uit dat er tussen Beernem en Brugge al dergelijke cyanobacteriën voorkwamen. De algen ontwikkelen zich uiterst snel bij warm weer en water waar weinig stroming op zit.

Ook al weet De Vlaams Waterweg nog niet of het effectief om blauwalgen gaat, toch neemt de waterwegbeheerder geen enkele risico. In afwachting van de resultaten wil de Vlaamse waterwegbeheerder alvast een waarschuwing meegeven aan recreanten en waterafnemers zoals bedrijven en landbouwers, omdat contact met besmet water schadelijk kan zijn voor mens en dier. De algen scheiden namelijk giftige stoffen af en kunnen onder meer huidirritatie en maag- en darmklachten veroorzaken. De symptomen verdwijnen meestal vanzelf na een aantal dagen.