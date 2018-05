Blauw oog en wurgsporen: zes maanden cel gevorderd voor man die zoontje (5) van ex verwondde TTR

09 mei 2018

14u23

Bron: Belga 1 Een man moest zich voor de correctionele rechtbank van Kortrijk verantwoorden voor slagen en verwondingen aan een minderjarige. Het kindje, de zoon van zijn toenmalige vriendin, was 5 jaar op het moment van de feiten. Hij riskeert een celstraf van zes maanden.

De moeder leerde de man kennen via een datingsite. Al gauw merkte de vrouw dat haar nieuwe vriend er een erg strenge opvoedingsmethode op nahield. Zo moest het jongetje lange tijd op zijn blote knieën op een borstelstok zitten als hij iets mispeuterde.

Op een ochtend trof ze haar zoontje aan in zijn bed met wurgsporen rond de hals en een blauw oog. Ze trok naar de politie en diende klacht in tegen haar nieuwe vriend.

Volgens de beklaagde had de moeder van het kind zelf losse handjes. Zo zou hij over beeldmateriaal beschikken waarop ze het kind een klap verkoopt en hardhandig in de douche duwt. Volgens de beklaagde had de vrouw schrik dat ze haar zoon nooit meer zou zien als de vader van het kind dit zou ontdekken. Om die reden zou de moeder hem nu beschuldigen van slagen en verwondingen.

Het openbaar ministerie tilt zwaar aan de feiten, vanwege de jonge leeftijd van het slachtoffer, en vordert zes maanden celstraf.