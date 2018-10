Blankenbergenaar verslikt zich op restaurant en belandt in het ziekenhuis, ‘bevriend’ koppel plundert zijn rekening ADN

Bron: Belga 0 De Brugse strafrechter heeft een koppel uit Blankenberge bij verstek veroordeeld tot acht maanden effectieve gevangenisstraf en 400 euro boete voor een brutale diefstal. Door zich te verslikken op restaurant was een vriend in het ziekenhuis beland, waarna de beklaagden zijn rekeningen plunderden.

Op 17 februari ging Luc Debersaques met een bevriend koppel op restaurant in Blankenberge. Plots verslikte het slachtoffer zich in een stukje biefstuk, waardoor hij een hartstilstand kreeg. Dankzij de aanwezigheid van twee verpleegsters uit Lanaken werd onmiddellijk gestart met de reanimatie. De zestiger lag uiteindelijk twee weken aan een beademingstoestel.

Na het incident namen de vrienden van het slachtoffer zijn persoonlijke bezittingen mee naar huis. Joke C. (47) en Serge G. (43) maakten echter misbruik van de situatie. Ze reden naar de woning van het slachtoffer om er de pincodes van zijn bankkaarten te zoeken. "Met de kaarten haalden ze meermaals geld af en kochten ze onder andere kledij en parfum. Ze hebben zijn rekeningen geplunderd", aldus meester Mieke Byttebier.

De advocate van de burgerlijke partij merkte op dat de beklaagden ook alle gegevens op zijn gsm gewist hadden. De zestiger vroeg een morele schadevergoeding omdat hij op die manier de foto's van zijn overleden vriendin was kwijtgeraakt. In totaal moeten de beklaagden 2.948 euro betalen aan het slachtoffer.