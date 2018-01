Blaffende hond redt bewoner uit woningbrand in Tielt Lieven Samyn

14u21

Bron: Eigen berichtgeving 2 LSI Door een brand in de Deken Darraslaan in Tielt is een woning vrijdagnacht volledig vernield. Een van de bewoners werd gewekt door zijn hond en kon zo aan de brand ontsnappen. Even werd gevreesd dat er nog een bewoner in het huis lag te slapen maar dat bleek uiteindelijk niet het geval. Er raakte niemand gewond.

Het was rond kwart voor vijf toen één van de bewoners gewekt werd door het geblaf van de hond. De achterkant van de woning bleek al in lichterlaaie te staan en het vuur verspreidde zich snel.

De man en zijn hond konden in veiligheid gebracht worden maar de geredde bewoner vreesde dat zijn vriend nog in de woning was achtergebleven. De brandweer kon door het hevige vuur en de dikke rook niet meteen het huis binnen maar van zodra mogelijk doorzochten de spuitgasten de woning. Ze troffen er niemand meer aan. De vermiste bewoner bleek gewoon naar het werk.

Het vuur vernielde de volledige rijwoning. De aanpalende huizen konden gevrijwaard worden. De brand is ontstaan ter hoogte van het fornuis in de keuken achteraan de woning, zo concludeert de deskundige die in opdracht van het Brugse parket is aangesteld. Mogelijk activeerde één van de honden van de bewoners de draaiknop van het fornuis.