Blaasmarathon heeft effect: amper 1 procent van bestuurders drinkt te veel WN EVH

09 juni 2019

13u05

Bron: VTM NIEUWS 2

U heeft het misschien gemerkt maar dit weekend is opnieuw een ‘weekend zonder alcohol achter het stuur’. In het hele land worden extra controles gevoerd. VTM NIEUWS mocht mee op pad met de politie van Gent.

Daar werden in twee dagen en nachten iets meer dan 3000 bestuurders gecontroleerd. 32 mensen werden betrapt. Dat betekent dat amper 1,1 procent van de gecontroleerde bestuurders te veel gedronken had. Bij gemiddelde BOB-controles ligt dat tussen 3 en 5 procent. De politie merkt dus een dalende trend. Opvallend is wel dat ze steeds vaker automobilisten betrappen die drugs nemen en achter het stuur kruipen.