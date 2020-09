Björn Rzoska: “Was ik Wouter Beke, dan had ik ontslag genomen” IB

27 september 2020

06u52

Bron: De Zondag 0 Vlaams fractieleider van Groen Björn Rzoska zegt in De Zondag dat hij ontslag genomen zou hebben als hij minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) zou zijn geweest. “Hij moet vooral zélf in de spiegel kijken. Was ik in zijn plaats, dan had ik ontslag genomen. Hij is politiek verantwoordelijk voor wat fout loopt. Ik heb bovendien geen leiderschap gezien van hem.”

Rzoska, die voorzitter van de coronacommissie in het Vlaams parlement is, heeft geen goed woord over voor Beke, die als minister van Welzijn nu aan een sociaal akkoord voor betere- loon en arbeidsvoorwaarden voor zorgverleners werkt. “Dat zal stevig móeten zijn. Dit is wat mij betreft zijn laatste kans. Want die mensen zijn op, hè. Onze zorgverleners, onze mantelzorgers: die mensen hebben álles gegeven”, klinkt het scherp in De Zondag. “Ik zie in de commissie zelfs collega’s van CD&V opstandig worden. Zij moeten een beleid verdedigen dat niet te verdedigen valt.”

Als voorzitter van de coronacommissie, ziet Rzoska een nieuwe vorm van politiek ontstaan, die hem bevalt. “Ik ben blij dat we met getuigenissen werken in die commissie. Dat zijn verhalen die blijven hangen, meer dan een zoveelste rapport. Het helpt ook voor de mensen zelf die hun verhaal kwijt willen. Het is goed dat dat kan in het parlement. In hún parlement. Dit is een nieuwe manier van werken waar ik helemaal achter sta.”

“Historische kans”

Rzoska is eveneens optimistisch over de op handen zijnde Vivaldi-regering, die hij een “historische kans” voor zijn partij noemt. Als Vivaldi slaagt, zullen de Groenen voor de tweede keer in hun bestaan in de federale regering zitten, waarmee het trauma van 17 jaar geleden, toen Agalev na de paarsgroene regering van Verhofstadt uit het parlement verdween, eindelijk verwerkt kan worden. “Dit kan niet meer stoppen. Nu kan niemand nog van tafel. Nu moeten we door. De Vivaldi-trein is vertrokken, volgens mij. En dat is ook nodig. Er moet beleid gevoerd worden om de coronacrisis de baas te kunnen.”

En Groen heeft, ondanks de radiostilte van de afgelopen maanden, achter de schermen volgens Rzoska wel degelijk gewogen op het beleid. “Wij hebben wel degelijk eisen op tafel gelegd. En niet alleen over kernenergie en klimaat. Ik weet potverdorie maar al te goed hoe hard wij wegen op sociale dossiers, pensioenen, zorg, mobiliteit. Maar we zijn daar bewust niet mee naar buiten gekomen. En maar goed ook. Die strategie heeft geloond.”