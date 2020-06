Björn Rzoska (Groen) pleit voor ‘Olijfboomcoalitie’ en één rechtse partij Federale formatie ADN

15 juni 2020

08u09

Bron: Belga 1 Vlaams fractieleider van Groen, Björn Rzoska, lanceert een eigen voorstel tot een "Olijfboomcoalitie" van groenen, socialisten en christendemocraten, aangevuld met een rechtse partij.

"Ik zie heel wat overeenkomsten tussen de Olijfboompartijen als het gaat over een ambitieus klimaat, armoedebeleid, een duurzaam relancebeleid of werkbaar werk. Zo'n Olijfboom kan het motorblok zijn om het land terug op de sporen te zetten", zegt hij in een persbericht. Rzoska doet zijn pleidooi maandag ook in een gesprek met de krant De Standaard.

Staatshervorming

Volgens de fractieleider opende de coronacrisis de ogen van elke partij over de efficiëntie van de Belgische staatsinrichting. "Corona legde de loep op de versnipperingen van de bevoegdheden in de gezondheidszorg en alle moeilijkheden die dat teweegbracht. Dit kunnen we ons in de toekomst niet meer permitteren", zegt hij.



Rzoska oordeelt dat een staatshervorming nodig is. "Daarom kijk ik naar N-VA om de Olijfboomcoalitie aan te vullen, hoewel voor mij elk scenario bespreekbaar is. Open Vld is dus ook een optie."

Omweg

De fractieleider is van oordeel dat een Olijfboomcoalitie met één rechtse partij kan werken. "Met zo'n Olijfboom+ brengen we N-VA en PS bij elkaar en is er een meerderheid aan beide kanten van de taalgrens", stelt hij nog. "De groene familie heeft bij de verkiezingen bovendien ook gewonnen. Deze coalitie weerspiegelt dus beter het signaal van de kiezer.”

Het zou toch vreemd zijn dat we zomaar richting verkiezingen wandelen, omdat alle pistes tot nu toe vertrokken vanuit een paarse as, om nadien keer op keer spaak te lopen Björn Rzoska

De Standaard merkt op dat Rzoska via een omweg Groen en Ecolo in een regering met de N-VA tracht te brengen, wat tot nu toe steeds op wederzijdse aversie botste. "Ik hoop dat alle betrokken partijen dit voorstel ernstig overwegen", zegt de Groen-politicus aan de krant. “Het zou toch vreemd zijn dat we zomaar richting verkiezingen wandelen, omdat alle pistes tot nu toe vertrokken vanuit een paarse as, om nadien keer op keer spaak te lopen. Ik heb Ecolo-covoorzitter Rajae Maouane onlangs de deur toch wat zien openen voor de N-VA. Ze zaten ook al samen in de superkern.”

In het gesprek met de krant ontkent Rzoska ook dat hij zich wil profileren ten koste van voorzitter Meyrem Almaci.

