Bizarre hoteljobs: Valkenier die de meeuwen wegjaagt

04 juli 2018

Koks en kamermeisjes zijn er in elk hotel, maar sommige resorts vormen het decor voor even unieke als bizarre jobs. Of wat dacht u van een eendenmeester, een sprookjesverteller of een bruiningsbutler?

Lara Webster, valkenier van het Del Coronado hotel in San Diego (USA) en haar woestijnbuizerd. Ook al ooit je pas gekochte bakje vis op de zeedijk kwijtgespeeld aan hongerige meeuwen? De gasten van het sjieke Del Coronado Hotel in Californië gaan zoiets niet voor hebben. Daar zorgen hotelvalkenier Lara Webster (23) en haar woestijnbuizerd Timber wel voor. “In onze 130-jarige geschiedenis hebben we al veel bekende namen over de vloer gehad, maar deze roofvogel is de echte ster van het hotel.”

