Bizarre diefstal in Berendrecht HA

14 maart 2018

17u11

Bron: ATV 0

In de Keyserhoeve in Berendrecht (Antwerpen) heeft begin deze week een opmerkelijke diefstal plaatsgevonden. Een man ontdekte dinsdagochtend in zijn tuin dat zijn twee uilen uit hun kooi verdwenen waren. De lokale zender ATV meldt op haar website dat de vogels met een touw aan een boomstronk waren vastgebonden, maar ook een deel van die stronk bleek verdwenen. Er is een onderzoek gestart naar de diefstal.