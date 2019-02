Bizar vals alarm rond verdacht voertuig voor justitiepaleis in Brussel, waar proces Nemmouche aan de gang is ADN

06 februari 2019

11u16

Bron: Belga 3 Een verdacht voertuig voor het justitiepaleis in Brussel deed vanmorgen alarmbellen afgaan. Alle in- en uitgangen naar het gebouw werden geblokkeerd en het verkeer in de buurt werd onderbroken. Het blijkt om loos alarm te gaan.

Intussen is de eigenaar van de bewuste witte bestelwagen opgedoken. De man was iets komen leveren en had zijn bestelwagen geparkeerd voor het justitiepaleis. De politie had zijn wagen onderzocht met speurhonden.

Een vreemd incident, zeker gezien de strenge beveiligingsmaatregelen aan het Brusselse justitiepaleis, waar onder meer het assisenproces naar de aanslag in het Joods Museum aan de gang is. Het veiligheidsalarm is kort na 11 uur weer opgeheven. Het verkeer werd onmiddellijk hervat en het justitiepaleis is opnieuw toegankelijk.

De eigenaar is zonet toegekomen. De man was iets komen leveren en had zijn bestelwagen achtergelaten op straat, vlak voor het justitiepaleis. Waarom de politie, die massaal aanwezig is rond het gerechtsgebouw toen niet ingreep, is mij een raadsel. Chris Verhaeghe(@ Chris_Verhaeghe) link