Bizar ongeval: bestelwagen rijdt in op vrachtwagen met kermisattractie Jan Van Maele

20u56

Bron: eigen berichtgeving 0 Jan Van Maele Jan Van Maele Even voor 20.00u vanavond deed zich op de Natiënlaan in Damme een bijzonder ongeval voor. Een bestuurder van een lichte vrachtwagen reed achteraan in op een Nederlandse vrachtwagen die geladen was met een kermisattractie.

De attractie, een vrijevaltoren van 90 meter hoog, was op drie vrachtwagens geladen en was op weg naar Zeebrugge om in te schepen. De top van de attractie boorde zich door de voorruit van de kleine bestelwagen en miste op een haar de bestuurder. Die werd lichtgewond naar het ziekenhuis overgebracht.

Jan Van Maele .

Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, wordt onderzocht. Er was door het ongeval één rijstrook richting Knokke afgesloten. De brandweer zorgde voor signalisatie.

Jan Van Maele De bestuurder boorde zich in een oplegger met een kermisattractie.

Jan Van Maele Jan Van Maele