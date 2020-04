Bizar moment tijdens persconferentie Veiligheidsraad: 'kritische' journalist stelt vragen over complotten tussen adviseurs en industrie LH

15 april 2020

19u17 110 Vreemd moment tijdens de persconferentie over de verlenging van de maatregelen tegen de coronacrisis. Een Franstalige vraagsteller, die nota bene als eerste het woord kreeg, had het onder andere over de connecties tussen de experts en multinationals.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het gaat om Alexandre Penasse van nieuwssite Kairos, die zichzelf omschrijft als een “antiproductivistische krant, voor een fatsoenlijke samenleving”.

Vreemd genoeg mocht Penasse als eerste aan het woord komen. Tijdens zijn ‘vraag' had hij het over de banden tussen de experts die de overheid bijstaan in de coronacrisis en de farmaceutische industrie. Hij vroeg ook of de hele bevolking getraceerd wordt via het supersnelle 5G-netwerk.



Premier Sophie Wilmès (MR) reageerde daarop kordaat en legde de journalist het principe van verkiezingen en vertrouwensstemmingen uit.

Het is opvallend dat de journalist op de persconferentie aanwezig kon zijn. Het kabinet van de premier vraagt ‘s morgens aan alle reguliere media welke persoon zal gestuurd worden. “Aangezien we ons moesten organiseren en de toegang tot de perszaal moesten beperken om zo goed mogelijk te voldoen aan de instructies die tijdens deze pandemie van kracht zijn, konden wij niet alle journalisten / redacties toegang verschaffen", aldus de premier nog in een persmededeling.

Een of andere Waalse 'journalist' stelt na de persconferentie aan premier Wilmès de vraag waarom de experts die haar begeleiden allemaal van multinationals komen en of we nadien niet massaal via 5G getraceerd zullen worden en WAT? WIE IS DIE MAN? pic.twitter.com/GUOfNYseMy Thomas Smolders(@ Ljosmyndun) link

Lees ook: OVERZICHT. Beperkt bezoek toegelaten in rusthuizen, scholen nog niet open, grote zomerfestivals afgelast, tuincentra weer open