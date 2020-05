Bizar foutje bij Google: Apotheken, dokters- en tandartspraktijken zijn niet “tijdelijk gesloten” ADN

06 mei 2020

17u28

Bron: Belga 0 Wie sinds dinsdag een Vlaamse apotheek, dokters- of tandartsenpraktijk opzoekt via Google, krijgt de boodschap dat die "tijdelijk gesloten" is. Dat melden het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) en Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) woensdag. Het probleem doet zich ook voor bij enkele artsen-specialisten. Google is op de hoogte van het probleem en werkt aan een oplossing.

Opmerkelijk is dat enkel Vlaamse apothekers en praktijken op Google als "tijdelijk gesloten" staan, in Brussel en Wallonië is er geen probleem.

Wel degelijk open

Hilde Deneyer, directeur van VAN, benadrukt in ieder geval dat de apotheken wel degelijk geopend zijn volgens de normale regeling en dat sinds het begin van de isolatiemaatregelen. VAN vraagt verduidelijking van Google en hoopt dat deze zaak onderzocht wordt.



De BVAS gaat nog een stap verder en roept in een brief Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke op om tussen te komen en het euvel te verhelpen.

Op zoek naar oplossing

"We onderzoeken wat er mis is gelopen om dit zo snel mogelijk op te lossen", reageert Michiel Sallaets, Communications Manager bij Google. "Eigenaren van een Google Mijn Bedrijf-account kunnen inmiddels de status van 'tijdelijk gesloten' zelf meteen bijwerken.”

Lees ook:

Consultatie bij huisarts ziet er helemaal anders uit (+)

Waar blijft toch de pil die Covid-19 geneest? (+)