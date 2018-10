Bizar drama in Deurne opgehelderd: moordenaar die omkwam bij brandstichting is buurman (36) Patrick Lefelon

29 oktober 2018

16u36

Bron: Eigen berichtgeving 36 De 78-jarige Jacques Geenen is vermoord door zijn buurman Jimmy M. Deze 36-jarige havenarbeider kwam zelf om het leven toen hij na de moord brand wilde stichten om zijn sporen uit te wissen. Jimmy M. verbrandde zijn handen en raakte niet meer uit de woning. Alles wijst erop dat hij dronken was.

De bizarre moord van de Jan De Cordesstraat in het Antwerpse disctrict Deurne is opgehelderd. De brandweer vond vrijdagnamiddag na een kleine kamerbrand twee lichamen. Het stoffelijke overschot van bewoner Jacques Geenen was opgehangen in een strop. Een tweede onbekend slachtoffer lag op de grond. Aanvankelijk dacht de politie aan een moord, gevolgd door een zelfmoord.



Strop

Het onderzoek toonde echter aan dat Jacques Geenen thuis was overvallen en omgebracht. De dader had spullen van Jacques, zoals zijn geldbeugel, op zak gestoken. Na de moord wilde de dader zijn sporen uitwissen door een zelfmoord te ensceneren. Hij hing het stoffelijke overschot van Jacques in een strop en probeerde de kamer dan in brand steken.



Dat mislukte, waarschijnlijk omdat Jimmy zelf dronken was en zich ernstig verbrandde bij het aansteken van het vuur. Een buurman was kort voordien aangesproken door een zwalpende Jimmy M. met de vraag een sleutelmaker te bellen. Hij was zijn sleutels kwijt. Die buurman kon hem niet helpen. Vermoedelijk is Jimmy dan gaan aankloppen bij zijn andere buurman, de alleenstaande Jacques Geenen.

Zondagochtend vielen de speurders binnen in het appartement van Jimmy M. Een slotenmaker moest erbij gehaald worden om het slot uit te boren. Het appartement werd doorzocht en werd daarna opnieuw afgesloten.

Parketwoordvoerster Sylvie Van Baden: “Er zijn dit weekend bijkomende aanwijzingen gevonden dat de 36-jarige buurman inderdaad de dader is van de feiten.” Door de dood van Jimmy M. wordt het gerechtelijke onderzoek naar de moord op Jacques Geenen afgesloten. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog een derde persoon bij de feiten was betrokken.