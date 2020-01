Bitse woordenwisseling krijgt serieus staartje: Hans Rieder geschorst als rechter HAA

23 januari 2020

08u21

Bron: Belga 0 Advocaat Hans Rieder is voor een periode van zes maanden geschorst in zijn functie van plaatsvervangend raadsheer bij het hof van beroep in Gent. Dat heeft De Standaard vernomen.

De Gentse tuchtrechtbank heeft geoordeeld dat de strafpleiter "ontbroken heeft aan zelfbeheersing en aan respect voor de psychische integriteit van anderen". Hij zou een federale magistrate onheus behandeld hebben in oktober 2014.

Na de zitting van de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Gent kwam het tot een bitse woordenwisseling tussen de openbaar aanklager en Rieder. Op die zitting moest beslist worden over de doorverwijzing naar de rechtbank van Mohammed Abdi Hasan, alias de piratenkoning.

Rieder zou na de zitting van de KI in het bijzijn van derden tegen de magistrate gezegd hebben "dat hij zijn advocatentoga zou uittrekken en haar de huid zou vol schelden tot ze psychisch niet meer boven water kwam". De magistrate diende een klacht in. In augustus 2018 sprak het hof van beroep in Brussel de advocaat vrij. Maar de magistrate tekende cassatieberoep aan en het hof van Cassatie verbrak het arrest.

Rieder moet op 7 februari opnieuw voor het hof van beroep verschijnen, deze keer in Antwerpen. In afwachting van dat proces schorste de tuchtrechter Rieder voor zes maanden als raadsheer.

Rieder en zijn advocaat Patrick Hofströssler overwegen cassatie tegen de tuchtrechter. "Volgens ons kan een advocaat die een daad stelt in zijn hoedanigheid van advocaat daarvoor in een andere hoedanigheid niet vervolgd worden.”