Bite Back visualiseert het dierenleed achter het ei

31 maart 2018

19u04

Bron: Belga 1 Dierenorganisatie Bite Back trok zaterdagnamiddag door de straten van Hasselt, Antwerpen en Charleroi om het 'dierenleed achter het ei' aan te pakken. Met behulp van grote fotoborden en VR-brillen lieten ze voorbijgangers stilstaan bij het dierenleed. De organisatie pleit voor meer gebruik van veganistische voeding in de toekomst.

Jaarlijks worden in België tot 15 miljoen pasgeboren haantjes vergast of versnipperd omdat ze niet aangewend kunnen worden voor de productie van eieren. Bij de hennetjes die uit de eieren komen, knipt men de snavels af zonder verdoving. Zij worden na een legperiode van ongeveer 14,5 maanden afgevoerd naar het slachthuis en verwerkt in vleesproducten en kattenvoer.

Dierenrechtenorganisatie Bite Back wil dat aanklagen en organiseerde zaterdagnamiddag acties in Hasselt, Antwerpen en Charleroi om aandacht te vragen "voor het dierenleed achter het ei".

Activisten stelden zich op in een piramidevorm en vroegen via grote fotoborden aan voorbijgangers om even stil te staan bij het dierenleed.

VR-ervaring

In Hasselt kregen voorbijgangers de kans om een virtual reality-ervaring op te doen, iAnimal genaamd. Middels VR-brillen en 360 gradenbeelden werden ze ondergedompeld in het leven van een kip - van dag 1 tot de laatste dag - en konden ze zo meemaken wat de dieren ervaren in de intensieve veehouderij.

"Het romantische beeld dat veel mensen hebben van die lieve paaskuikentjes stemt niet overeen met de harde realiteit", aldus Benjamin Loison, woordvoerder van Bite Back, die sprak van een geslaagde actiedag. "De vertedering slaat snel om in afschuw, zodra men op de hoogte is van het levend versnipperen of vergassen van miljoenen pasgeboren zachte gele bolletjes."

Bite Back pleit voor diervrije, plantaardige én werkelijk diervriendelijke - namelijk veganistische - voeding.

Vandaag staan we zowel in Antwerpen, in Hasselt als in Charleroi om aandacht te vragen voor het lot van de 15 miljoen 'waardeloze haantjes' die jaarlijks in België voor de eierproductie worden vergast.

