Bite Back protesteert tegen "slachthuis zonder vergunning" in Oevel TT

02 maart 2019

16u59

Bron: Belga 0 In Oevel, een deelgemeente van Westerlo in de Antwerpse Kempen, hebben zowat 150 activisten van dierenrechtenorganisatie Bite Back zaterdag een protestactie gevoerd bij het slachthuis Sus Campiniae. Ook Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum was aanwezig. Het slachthuis kreeg in december geen nieuwe omgevingsvergunning van toenmalig Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V), maar is intussen wel nog steeds open.

Het slachthuis van NV De Lokery zou intussen al opnieuw een vergunningsaanvraag hebben ingediend en in afwachting de activiteiten mogen doorzetten tot 9 augustus. "Dat vinden wij schandalig", zegt Benjamin Loisin van Bite Back. "Hier worden jaarlijks twee miljoen varkens geslacht, oftewel één op zes in België geslachte varkens, en dat zonder vergunning. De eigenaars lijken dit maar te willen laten aanmodderen tot iedereen het vergeten is en ze uiteindelijk toch een vergunning zouden krijgen. Wij zullen de situatie hier echter onder de aandacht blijven houden."

Loisin zegt het dossier ook de komende maanden te zullen blijven opvolgen, samen met de lokale actiegroep "Oevel zonder slachthuis". Bite Back zal ook opnieuw bezwaarschriften indienen tegen een mogelijke vergunning.