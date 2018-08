Bisschop van Luik opgesloten in kast tijdens overval: dieven stelen 20.000 euro, kelken en kunstwerken HA

16 augustus 2018

11u30

Bron: La Dernière Heure 0 Jean-Pierre Delville, de bisschop van Luik, is in de nacht van dinsdag op woensdag door twee onbekenden overvallen in zijn appartement in Luik. De geestelijke en zijn neef, die op dat moment ook aanwezig was in het bisdom, werden aangevallen en opgesloten in een kast. De gemaskerde overvallers gingen professioneel te werk en gingen ervandoor met 20.000 euro aan cash, drie kelken en vier kunstwerken, meldt La Dernière Heure.

De bisschop en zijn neef raakten niet gewond bij de overval, maar verkeren wel nog steeds in shock. Het duo bevond zich in het privé-appartement van de geestelijke toen de criminelen het bisdom binnendrongen, vermoedelijk via een openstaand venster op de benedenverdieping van het pand. Delville en zijn neef werden opgesloten in een kast. "De overvallers waren gemaskerd en gingen professioneel te werk", reageert het bisdom van Luik in de Waalse krant. Nog volgens het bisdom zeiden de overvallers dat ze op zoek waren naar geld voor de behandeling van het zieke dochtertje van vijf jaar van een van de twee daders.

De buit van de dieven bedraagt 20.000 euro aan cash geld, drie kelken en vier kunstwerken uit de zeventiende eeuw. Het geld was eigendom van het petekind van de geestelijke en bestemd voor een reis naar het buitenland, aldus nog DH.be. Het is voorlopig onduidelijk wie er achter de overval zit. Er zijn nog geen arrestaties verricht. Het parkt van Luik is een onderzoek gestart.