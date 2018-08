Bisschop van Luik opgesloten in kast tijdens overval: dieven stelen 20.000 euro, kelken en kunstwerken HA

16 augustus 2018

11u30

Bron: La Dernière Heure, Belga 0 Jean-Pierre Delville, de bisschop van Luik, is in de nacht van dinsdag op woensdag door twee onbekenden overvallen in zijn appartement in Luik. De 67-jarige geestelijke en zijn peetneef, die op dat moment ook aanwezig was in het bisdom, werden aangevallen en opgesloten in een kast. De gemaskerde overvallers gingen professioneel te werk en gingen ervandoor met 20.000 euro aan cash, drie kelken en vier kunstwerken, meldt La Dernière Heure.

Volgens het bisdom drongen de dieven de gebouwen binnen via een toiletraam op het gelijkvloers. Ze vielen de bisschop en zijn peetneef aan die in het privévertrek van het bisdom aanwezig waren. "Op een dreigende toon eisten ze cash geld, in de veronderstelling dat het geld van collectes in de kerken op het bisdom worden verzameld", aldus het bisdom. "De bisschop, die geen cash in huis had, heeft een som moeten afgeven die door zijn neef bij hem was afgegeven met het oog op een buitenlandse reis."

Volgens La DH beloopt de buit aan cash geld 20.000 euro.

"Nadien werd goud gevraagd. De bisschop kon enkel de drie kelken uit de kapel geven. Daarna vroegen ze waardevolle schilderijen en eisten ze Picasso's. De bisschop toonde vier schilderijen uit de zeventiende eeuw die in de raadszaal hingen. De dieven waren gemaskerd en gingen professioneel te werk. Ze verklaarden dat ze het geld zochten om een ziek familielid, een meisje van 5 jaar, te laten verzorgen".

Volgens het bisdom spraken de overvallers Duits, een onbekende vreemde taal en slecht Frans. "Nadat ze een van hun slachtoffers hadden geslagen en met de dood hadden bedreigd, pleegden ze geen ander fysiek geweld. De bisschop en zijn peetneef werden daarna opgesloten in een badkamer, waar ze de volgende ochtend gezond en wel zijn teruggevonden." Beiden raakten niet gewond, maar zijn wel nog steeds in shock.

Het is voorlopig nog onduidelijk wie er achter de overval zit. Er zijn nog geen arrestaties verricht. Het parkt van Luik is een onderzoek gestart.