Bisschop tuimelt in open grafkelder na begrafenis in Kuurne LSI/MMB

23 april 2018

00u00 18 Op de begraafplaats in Kuurne is de Brugse bisschop Lode Aerts (58) zaterdag in een open grafkelder gevallen. Als bij wonder hield hij er enkel een nat pak aan over.

De bisschop was zaterdag aanwezig op de begrafenisplechtigheid van de plaatselijke diaken Rudy Raes (74). Na het afscheid vergezelde hij de familie naar de begraafplaats om er nog enkele gebeden te verzorgen. Het was de bedoeling om de kist daarna in de gegraven grafkelder te laten zakken, maar van dat plan werd afgezien toen bleek dat die gedeeltelijk onder water stond.

Om het gat wat aan het zicht te onttrekken, was er een groen zeil over gelegd. Na afloop sloeg Lode Aerts nog een babbeltje. Hij merkte de put niet op en dook plots door het groene zeil. "Ik zat de bisschop in mijn wagen op te wachten en zag alles gebeuren", vertelt priester Luc Callewaert. "Ik stapte snel uit om hulp te bieden, maar de bisschop kon zelf uit de put klauteren. Het zeil had zijn val gebroken. Hij hield er enkel een nat pak aan over. Bij mij thuis kon hij droge kledij aantrekken."

De bisschop kon achteraf lachen om het voorval. "Ik dacht dat het nog een gewone ondergrond was, maar dat bleek duidelijk niet het geval", klinkt het. "Gewond raakte ik niet. Eind goed, al goed dus", aldus de bisschop, die even later alweer een vormsel in Deerlijk bijwoonde.