Bisschop Bonny: "Als er geen biecht plaatsvond kan men zich niet beroepen op biechtrecht” SVM

17 december 2018

12u36

Bron: Belga 0 "Wie rondloopt met donkere gedachten kan wel spreken met een priester. Maar wat er dan gezegd wordt, valt onder het beroepsgeheim en niet onder het biechtgeheim." Dat verklaart bisschop van Antwerpen Johan Bonny. Als er geen biecht heeft plaatsgevonden, kan een priester zich niet beroepen op het biechtrecht. Volgens professor Kerkelijk Recht Rik Torfs is er wel sprake van enige nuance.

De Brugse correctionele rechtbank veroordeelde een priester uit Brugge tot een gevangenisstraf van een maand met uitstel voor schuldig verzuim bij een zelfdoding. Alexander Stroobrandt beriep zich op zijn biechtgeheim, maar het openbaar ministerie verwierp dat argument. De Brugse priester gaat in beroep.

Bonny verklaart dat de rechtbank correct onderscheid gemaakt heeft tussen beroeps- en biechtgeheim. "Voordat men zich kan beroepen op biechtgeheim moet er een biecht hebben plaatsgevonden en er bestaat een formeel kader voor het sacrament van de biecht", klinkt het.

Canon 964

Professor kerkelijk recht Rik Torfs is het daar niet mee eens. Hij haalt canon 964 van het kerkelijk recht aan, daarin staat dat "de eigenplaats om biecht te horen een kerk of kapel is". "Buiten de biechtstoel mag geen biecht gehoord worden, tenzij om een goede reden."

Volgens de professor heeft de betrokken man wel formeel om een biecht gevraagd. "Dat gebeurde per telefoon en gaat dus in tegen het kerkelijk recht, maar de biecht zelf blijft wel geldig", verklaart Torfs. Volgens canon 1388 kan de biechtvader die het biechtgeheim rechtstreeks schendt excommunicatie oplopen. Zo zal hij onder meer de mis niet meer mogen voorgaan en de sacramenten niet meer mogen uitvoeren.

Niet voor gedachte

Naast het formele kader van de biecht haalt Bonny nog aan dat via de biecht enkel vergiffenis kan gevraagd worden voor een zonde die daadwerkelijk gebeurd is. Zo kan men wel vergiffenis vragen voor een diefstal, maar niet voor de gedachte aan een diefstal. Hetzelfde geldt volgens de bisschop ook voor sombere gedachten. "Men kan altijd praten met een priester over zijn gevoelens of over die sombere gedachten, maar dat valt dan onder het beroepsgeheim en niet onder het biechtgeheim", luidt het.

Voor het beroepsgeheim geldt geen meldplicht, maar wel meldrecht. Dat betekent dat men bij een acute situatie het beroepsgeheim niet moet doorbreken, maar dat wel kan doen. Torfs merkt nog op dat het beroepsgeheim steeds vaker onder druk staat, niet alleen bij priesters maar ook bij bijvoorbeeld artsen.