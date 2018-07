Bisdom Brugge wil 70 huizen voor opvang vluchtelingen KVE

12 juli 2018

19u40

Het bisdom van Brugge wil tegen 2020 minstens zeventig gezinnen in armoede of op de vlucht aan een dak boven het hoofd helpen. Dat schrijft de Krant van West-Vlaanderen. Het is daarvoor in elke pastorale eenheid op zoek naar minstens één pand. De krant spreekt van een primeur voor ons land.

"Naast vrijgekomen pastorieën en kloosters hopen we ook dat parochianen spontaan een extra eigendom ter beschikking stellen", zegt het bisdom, dat een aanvulling wil op het bestaande aanbod van OCMW's en socialehuisvestingsmaatschappijen.

"De vraag naar betaalbare woningen is groter dan het aanbod. Wij willen helpen, ondanks onze beperkte middelen", zegt Jan Steel van het bisdom. "Als we als Kerk geloofwaardig willen zijn, moeten we de daad bij het woord voegen."

Momenteel zijn er al 25 projecten lopende van woningen die via verschillende kanalen aangeboden werden.

Het bisdom zoekt bovendien vrijwilligers die willen helpen om de mensen in armoede of op de vlucht te integreren in de lokale gemeenschap. "Mensen die in hun vrije tijd vluchtelingen willen vergezellen naar school of daklozen wegwijs maken in de papiermolen van het OCMW", zegt Steel.