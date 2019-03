Biotechbedrijf Galapagos doorstaat laatste test met reumamiddel dat miljarden kan opleveren LH

28 maart 2019

22u47

Bron: De Tijd, Eigen berichtgeving 2 Het Mechelse biotechbedrijf Galapagos heeft goede testresultaten gepubliceerd bij de laatste, beslissende tests van zijn ontstekingsremmer filgotinib bij reumapatiënten, schrijft De Tijd. Filgotinib is het paradepaardje waarmee het bedrijf de aanval wil inzetten op het best verkopende reumamiddel ter wereld (Humira).

Het biotechbedrijf heeft de resultaten van de laatste en cruciale studiefase van het reumamiddel bekendgemaakt, en die zijn dus positief. Zowel beleggers als artsen keken uit naar de onderzoeksresultaten. De proeven tonen aan dat het middel beter werkt dan placebo en in de meeste gevallen ook beter werkt dan Humira.

Dat wil zeggen dat Galapagos de pil vanaf 2020 in de Benelux op de markt zou kunnen brengen, in 2021 in de rest van Europa en vanaf 2022 in de rest van de wereld. Het zou het eerste middel zijn dat het Mechelse biotechbedrijf kan commercialiseren. Analisten gaan ervan uit dat het 3 à 5 miljard euro per jaar kan opbrengen.

Minder bijwerkingen

“We zijn zeer, zeer tevreden”, reageert topman Onno van de Stolpe. Het medicijn van Galapagos is volgens Van de Stolpe even effectief als Humira, het meest verkochte reumamiddel, maar heeft minder bijwerkingen. Vooral het feit dat patiënten met filgotinib nauwelijks last hadden van trombose kan een belangrijk winstpunt zijn.

De toekomstige pijplijn bij Galapagos is ook aardig gevuld, want dit jaar staan nog 40 klinische studies op de agenda, en die zullen tussen de 320 en 340 miljoen euro aan cash opslorpen, zo bleek uit de toelichting van de jaarcijfers van het bedrijf.