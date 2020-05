Biostatisticus Niel Hens: “In de cijfers van morgen en overmorgen zullen we pas het Moederdag-effect zien” ADN

20 mei 2020

23u05

Bron: VRT 4 Volgens Niel Hens, professor Biostatistiek aan de UHasselt en de UAntwerpen, zullen we in de cijfers van morgen en overmorgen het effect zien van de versoepelingen die zijn ingegaan op Moederdag. Toen mochten we voor het eerst vier bezoekers thuis ontvangen. “We hopen dat het effect beperkt zal blijven”, zei hij op Radio 1.

Hens voorspelt op basis van wiskundige modellen het verloop van de coronapandemie. Hij is ook lid van de GEES (de Groep van Experts die belast is met de Exit-Strategie, red.) en geeft dus advies aan de Nationale Veiligheidsraad. Op basis van de modellen ziet hij twee scenario’s. “Ofwel blijven de cijfers stabiel, ofwel stijgen ze weer.”

11 dagen terugtellen

De professor legde tijdens het radioprogramma ‘De Wereld Vandaag’ uit dat we altijd 11 dagen moeten terugtellen om de effecten van een bepaalde maatregel te kunnen zien. Vandaag zien we dat de zogenaamde eerste fase 1a van 4 mei, toen mensen uit niet essentiële sectoren aan de slag gingen maar verder zo goed als alles in lockdown bleef, “goed verteerd wordt”. “Er zijn geen stijgingen. We hadden dit op voorhand ook ingeschat als een beperkt risico”, aldus Hens.



De effecten van de meer risicovolle fase 1b, waarbij alle winkels tegelijkertijd weer opengingen en we onze bubbel mochten uitbreiden met 4 extra personen, worden dus morgen en overmorgen verwacht.

Gevaar

Verschillende experten zagen eerder vooral in die versoepeling een gevaar. “Die tweede stap geeft het virus meer kans”, zei viroloog Marc Van Ranst aan VTM NIEUWS. “Daar zijn we erg bezorgd over”, beaamde professor Erika Vlieghe. Hens zelf sprak zijn vrees uit in ‘De Afspraak’. “Ik hou mijn hart vast”, klonk het.

Tweede golf

De biostatisticus hoopt natuurlijk samen met de andere experten dat het scenario één (stabiele cijfers) zal worden, “zodat we positiever naar de zomer kunnen kijken”. Maar hij probeert ook enigzins gerust te stellen bij een stijging: “We schatten in dat het nooit zo kan stijgen als daarvoor.”

Hens acht de kans op een tweede coronagolf in het najaar overigens realistisch. “De vraag is wanneer die er komt en of we tegen dan al verder staan op het vlak van antivirale middelen.” Eerst zullen we moeten kijken hoe de cijfers in de zomer evolueren door de nog volgende versoepelingen van maatregelen en bij het begin van het schooljaar.

