Biostatisticus Niel Hens hekelt gebrek aan informatie: “Te weinig informatie om doelgerichte maatregelen te kunnen nemen” AW

16 september 2020

09u09

Bron: VRT NWS 0 De coronacijfers zijn sterk aan het stijgen, vooral het aantal nieuwe besmettingen dan. Zo werden er vorige week twee dagen op rij meer dan 1.000 nieuwe besmettingen gerapporteerd. “Dit heeft het potentieel om echt wel de verkeerde kant uit te gaan”, zegt biostatisticus Niel Hens (UHasselt) bij De Ochtend op Radio 1. Al hekelt hij vooral het gebrek aan informatie.

Al meer dan een week aan een stuk toont het gemiddelde aantal bevestigde coronabesmettingen een stijging. De voorbije dagen zit er duidelijk een versnelling in de toename van het aantal gevallen. Gisteren ging het reeds om een stijging van 51 procent. Op 100.000 inwoners zijn er momenteel 78,6 nieuwe besmettingen. Dat is een stijging van 37 procent vergeleken met vorige week.



Zorgwekkend, daar is biostatisticus Hens het mee eens. Hij vreest voor een exponentiële groei: “In het begin stijgen de cijfers met mondjesmaat, maar op een bepaald moment gaat het echt wel versnellen en komt er een grote stijging.”



Daarnaast vindt hij vooral dat we te weinig informatie krijgen: “Die aparte cijfers zijn niet heiligmakend”. Zo zien we bijvoorbeeld het aantal nieuwe besmettingen stijgen, maar weten we niet hoeveel tests er dagelijks worden afgenomen. “We moeten de cijfers allemaal samen bekijken en dan interpreteren, maar we hebben eigenlijk nog altijd te weinig informatie om er een goed oordeel over te kunnen vellen en doelgerichte maatregelen te kunnen nemen. Het is een beetje verbijsterend om in de 21ste eeuw na zo veel maanden te weinig informatie te krijgen”, besluit hij bij De Ochtend.