Biostatisticus Geert Molenberghs: “Zinvol om verstrengde maatregelen ook in rand rond Brussel te overwegen” LH

09 oktober 2020

13u25 6 Biostatisticus Geert Molenberghs sprak met onze redactie over de zorgwekkende stijging van de coronacijfers in ons land en de verstrengde maatregelen die deze week werden aangekondigd. “De rand rond Brussel heeft even slechte cijfers als de Brusselse gemeenten. Het zou zinvol zijn om daar ook verstrengde maatregelen te overwegen.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

“In Brussel werd een code hoger geschakeld, wat ook nodig was”, aldus Molenberghs. “Wat onvoldoende is, is dat de lokale maatregelen beperkt blijven tot Brussel”, verwijst hij naar het westelijke gedeelte van Vlaams Brabant. “De rand rond Brussel heeft even slechte cijfers als de Brusselse gemeenten. De agglomeratie loopt door en daar zijn de cafés wel open. Er zijn signalen vanuit horeca en het publiek dat mensen dan wel in Dilbeek, Vilvoorde of Machelen iets gaan drinken en feesten. Het lijkt me zinvol om de verstrengde maatregelen van Brussel in een groter gebied te overwegen, maar dat is iets voor de provinciegouverneur.”

“De stijging versnelt. Dat wil zeggen dat het verschil met de vorige dag elke keer groter wordt”, zei de biostatisticus nog over de alarmerende cijfers. “De maatregelen zijn een paar dagen geleden genomen. We gaan nog even moeten wachten om te zien of ze werken. Dat kan na vijf, zes dagen of een week. Normaal zegt men twee weken, maar iedereen voelde ze al komen. De publieke opinie voelde wel al dat het feest uit is, dat het tijd is om te verstrengen.”

Als we ondanks de maatregelen zouden zien dat de mensen hun gedrag helemaal niet aanpassen, dan gaan we naar een aantal ziekenhuisopnames per dag dat hoger is dan in maart

“Als we ondanks de maatregelen zouden zien dat de mensen hun gedrag helemaal niet aanpassen, dan gaan we naar een aantal ziekenhuisopnames per dag dat hoger is dan in maart. We willen daar niet geraken. De maatregelen zijn genomen om onze contacten te beperken. Als dat niet lukt, dan moet er verder ingegrepen worden. Na code oranje is er nog code rood. Er zullen dan nog meer beperkingen moeten komen.”

Alternatieve lockdown

“Als het allemaal niet werkt, dan is er maar één oplossing: een lockdown. Die moet dan niet per definitie hetzelfde zijn als vorige keer. Er zijn zo weinig problemen met winkels dat ik weinig reden zie om die dicht te doen. Je moet niet snijden waar er geen probleem is”, gaat Molenberghs verder. “Iedereen wil de scholen zo lang mogelijk open houden. Bij heel veel circulatie vallen er zo veel personeelsleden uit en mensen voelen zich er ook niet meer goed bij”, luidt het. “Dan zal er ook geschakeld moeten worden.”

“Er komt een punt waarop je heel strikte maatregelen moet overwegen om het naar beneden te krijgen. Daar is niets aan te doen. De idee dat het stijgt maar dat het nooit meer kan worden zoals in maart, klopt niet. Het kan wel. Stijging, dag na dag, zal nooit meer zo snel zijn als in maart, omdat we toen een periode hadden waarin we geen maatregelen hadden. We wisten niet dat het hier aan het circuleren was en het was hier eigenlijk al volop bezig. Nu weten we het wel en passen we ons gedrag aan. We hopen nu voldoende te doen, maar de voorbije periode deden we niet genoeg.”

Lees ook: Marc Van Ranst: “Eventuele nieuwe lockdown zal anders zijn dan de vorige” (+)