Biostatisticus Geert Molenberghs: “We mogen ons niet laten verblinden door lokale daling van besmettingen in Antwerpen”

Sven Ponsaerts

10 augustus 2020

Hoopvol nieuws in de coronacijfers vandaag: de exponentiële groei van het aantal besmettingen lijkt gestopt. In ‘broeihaard’ Antwerpen is er zelfs een lichte daling. Maar biostatisticus Geert Molenberghs waarschuwt voor het zogenaamde ‘New York-effect’. Toen de cijfers daar daalden, zakten ook de curves voor de hele VS. Gevolg: ze kregen het gevoel dat het ergste voorbij was. En toen ging de curve plots pijlsnel omhoog. “Antwerpen kan het Belgische New York zijn”, en dat is geen goed nieuws.