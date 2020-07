Exclusief voor abonnees

Biostatisticus Geert Molenberghs (KUL) somt op waar maatregelen moeten genomen worden: “We moeten écht minder volk zien”

Luc Beernaert

27 juli 2020

05u00

Vanochtend zit de Veiligheidsraad samen om strengere maatregelen af te kondigen. Professor biostatistiek Geert Molenberghs (KU Leuven) hoopt dat er fors ingegrepen wordt - in Antwerpen, maar ook in het hele land. Prioriteit nummer één is volgens hem wat ook andere experts al even vragen: minder volk zien. Maar ook een quarantaine voor iedereen die op reis geweest is en telewerken weer als norm.