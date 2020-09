Biostatisticus Geert Molenberghs hekelt gebrek aan informatie over terugkerende reizigers PVZ

Bron: Belga 3 Volgens biostatisticus Geert Molenberghs komen we cruciale informatie over terugkerende reizigers tekort, zo klonk het vandaag tijdens een wetenschappelijk congres van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde. Hoeveel reizigers wanneer terugkeren en of ze hun PLF-document invullen is nu niet geweten, en de moeilijke informatiestroom door de versnipperde bevoegdheden zou aan de oorzaak liggen. "Het is een frustratie van velen van ons, dat de informatie die er zou kunnen zijn, er niet is", aldus Molenberghs.

"Wat ik graag zou weten is: hoeveel reizigers zijn er in welke week of op welke dag teruggekeerd uit welke landen, hoeveel van die reizigers hebben hun PLF ingevuld, hoeveel daarvan hebben hun code opgevolgd en hoeveel daarvan zijn positief", zegt Molenberghs in een antwoord op een vraag op het congres. "Die informatie hebben we niet. Het is in dit land zeer moeilijk om dat te krijgen want een stukje van die informatie is federaal beheer, een stuk daarvan is regionaal beheer en die stroom van informatie is moeilijk."

De biostatisticus maakt de vergelijking met Duitsland. Daar zou men heel goed weten of een nieuwe case te wijten is aan buitenlandse blootstelling van het coronavirus. "Zo hebben we geleerd dat in Duitsland in het midden van augustus 50 procent van de nieuwe gevallen konden toegeschreven worden aan terugkerende reizigers."

De experten hadden op basis daarvan een vermoeden dat er bij ons een besmettingsgolf ging komen eind augustus en begin september, de periode wanneer jaarlijks ongeveer een half miljoen Belgen terugkeren van vakantie.

Schuldig verzuim

De vraag drong zich ook op wat het reproductiegetal momenteel zou zijn zonder de terugkerende reizigers. "Dat is een belangrijke academische vraag en we kunnen ze niet beantwoorden met de informatie die we nu krijgen", verluidde het. Ook de GDPR-wetgeving zou roet in het eten gooien, want daaruit zouden "bepaalde mensen afleiden dat wij die informatie niet mogen hebben". "Ik vind dat eigenlijk bijna schuldig verzuim. Die informatie is cruciaal om op te volgen", concludeerde Molenberghs.