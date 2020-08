Biostatisticus Geert Molenberghs: “Aantal besmettingen bij twintigers neemt voor het eerst af, de boodschap is aangekomen” MVDB

05 augustus 2020

20u31

Biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt - KU Leuven) is enigszins hoopvol gestemd bij de meest recente cijfers over het aantal coronabesmettingen. De curve stijgt minder snel en het aantal ziekenhuisopnames (22 per dag) lijkt zeer licht gedaald ten opzichte van vorige week (23 per dag). "De verscherpte maatregelen lijken voor het eerst voorzichtig vruchten af te werpen, maar Antwerpen is België niet", zei hij in 'De Wereld Vandaag' op Radio 1.

“In de provincie Antwerpen en vooral het kerngebied in de stad Antwerpen zien we nog steeds een felle uitbraak, toch zien we dat de strengere maatregelen hun vruchten beginnen af te werpen. We stellen vast dat de bevolking de verscherpte maatregelen al begon na te leven nog voor die officieel door de overheid waren ingesteld. Tegelijkertijd zien we een behoorlijke toename in Brussel en de steden Luik en Namen. Het lijkt erop dat Antwerpen wat voor ligt in het peloton. Qua besmettingen zou het in Antwerpen sneller kunnen dalen. We mogen onszelf niet wijsmaken dat in het hele land de situatie aan het verbeteren is. Mogelijk zijn eerst strengere maatregelen nodig in het Brussels Gewest, Luik en Namen.”

De “beruchte” Nationale Veiligheidsraad van 23 juli blijkt belangrijk te zijn geweest. Nieuwe kordatere maatregelen bleven toen uit, tot grote teleurstelling van de virologen die spraken van een gemiste kans. “Het is vijf na twaalf”, zei epidemioloog Pierre Van Damme vlakaf.

Een boodschap die volgens Molenberghs is aangekomen bij de bevolking. “Mensen begonnen meteen hun gedrag aan te passen, de wake-upcall was geregistreerd.” Volgens de biostatisticus zijn er tekenen dat in Brussel een tandje bij moet gestoken worden. Hij sluit het invoeren van een avondklok niet uit.

De Wereld Vandaag-presentatrice Ruth Roets stelt vast dat de strengere maatregelen anders aanvoelen dan de lockdown van maart-april. Molenberghs bevestigt. “En toch werkt het. Dit was de bedoeling. Heel veel mensen zijn coronamoe, maar het virus leidt de dans en wij moeten volgen. We zijn nu wel slimmer geworden. We weten beter welke zaken open kunnen blijven en welke moeten sluiten. Het doet nog steeds pijn, maar minder pijn dan in maart en april.”

“Limburg en West-Vlaanderen zijn een teken van hoop”

Molenberghs gaf ook toelichting over de R-waarde, het reproductiegetal dat aangeeft hoeveel besmette mensen op hun beurt anderen besmetten. Sciensano richt zich voor hun berekening vooral op het aantal hospitalisaties en komt uit op een getal onder de 1, na een dagenlange pijlsnelle stijging. Molenberghs en zijn collega’s berekenen het reproductiegetal aan de hand van het aantal nieuwe bevestigde gevallen.

Hij komt uit op 1,4 voor het hele land, maar ziet wel grote provinciale verschillen. “Een teken van hoop zijn West-Vlaanderen en Limburg. Beide provincies hebben een reproductiegetal van 1. Dit moet nog verder omlaag, maar ze komen van hoger. Een stabiele, maar niet langer stijgende epidemie. Vooral volhouden zou ik zeggen. In de provincie Antwerpen is het reproductiegetal momenteel 1,18. Eveneens een daling en veel beter dan de 1,9 - bijna 2 - van vorige week.”

“Het is typisch dat een tweede golf behoorlijk anders verloopt dan een eerste. Andere segmenten van de bevolking worden getroffen. Het virus zit nu meer in de volksbuurten en heeft een heel andere dynamiek. Ook daar is de ernst van de situatie doorgedrongen. Voor het eerst zien we dat het aantal besmettingen bij twintigers relatief gezien afneemt. De boodschap is bij hen aangekomen en ze mogen daar een ‘dank u’ voor krijgen en alsjeblieft zo verder doen. Nu moeten nog de tieners, dertigers en veertigers volgen.”

De biostatisticus hoopt ten slotte ook nog dat landgenoten niet al te veel reizen op de lange afstand. “Reizen mag, maar we rekenen erop dat de bevolking hun gezond verstand blijft gebruiken”.

