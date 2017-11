Biologische mama adoptiebaby reageert: "Houding koppel maakt het nu alleen maar moeilijker" FT

18u01

Bron: VRT NWS 238 RV Michaël en Manish met de kleine Manaël. Het koppel uit Schaarbeek dat hun zoontje van 17 maanden anderhalf jaar na de adoptie terug moet geven aan de moeder, beroert de gemoederen. De biologische mama van Manaël heeft zich nu laten horen via haar advocaat. De vrouw hoopt dat de zaak na alle media-aandacht op een zo sereen mogelijke manier behandeld wordt. "Ze beschikt over alle middelen om haar kind groot te brengen", klinkt het verder.

Vijf dagen na de geboorte, in april vorig jaar, konden Manish en Michaël hun adoptiezoon in hun armen sluiten. Maar hun geluk was van korte duur: ruim een jaar later moet het Brusselse homokoppel het jongetje opnieuw afstaan aan de biologische moeder. De vrouw bedacht zich en stapte naar het gerecht. Ze kreeg in juni van dit jaar gelijk. Het homokoppel ging nog in beroep, maar moest uiteindelijk aan het kortste eind trekken. Hun zoontje Manaël moet terug naar z'n mama. Om die overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen, vindt iedere week een ontmoeting plaats tussen het koppel en de jongen, en de biologische moeder.

Privacy

Intussen heeft de biologische moeder, bij monde van haar advocaat Arnaut De Schreye, gereageerd. In een reactie aan VRT NWS vraagt de vrouw dat de zaak zo sereen mogelijk wordt behandeld. Ze betreurt de berichten die in de media zijn verschenen. "De berichtgeving van de afgelopen dagen maakt het werk van de vele hulpverleners die op dit ogenblik bij het kind betrokken zijn, er niet eenvoudiger op. Mijn cliënte vraagt dat haar privacy en die van haar zoon gerespecteerd wordt, want dit is een heel delicate zaak voor alle betrokken partijen", zegt de advocaat.

Mijn cliënte had gehoopt dat de kandidaat-adoptieouders nog een rol hadden kunnen spelen in de toekomst van haar zoontje. Maar door de huidige houding van het koppel is dat nu heel moeilijk Advocaat van de biologische moeder

Nog volgens hem beschikt de moeder over alle middelen om haar zoon gezond groot te brengen. De vrouw zou zich ook altijd dankbaar hebben opgesteld tegenover de kandidaat-adoptieouders gedurende de eerste 10 maanden na de geboorte. "Mijn cliënte had zelfs gehoopt dat het koppel nog een rol had kunnen spelen in de toekomst van haar zoontje. Maar door de huidige houding die ze nu aannemen is dat heel moeilijk", besluit De Schreye nog.