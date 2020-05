Biologische landbouw in Vlaanderen zit in de lift JOBR

29 mei 2020

16u38

Bron: Belga 0 Het aantal biolandbouwers in Vlaanderen is op 10 jaar tijd ruimschoots verdubbeld. Er zijn nu in totaal 562 bioboeren. In 2019 ging het om een groei van 9 procent. Dat meldt Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V). Ook de biologische veestapel en de beteelde oppervlakte groeide verder aan.

Er zijn meer en meer bedrijven actief in de bereiding, verdeling, invoer, uitvoer en verkoop van bioproducten. Biologische landbouw gebruikt geen chemische pesticiden, kunstmest en genetisch gemodificeerde organismen en hanteert een verplichte buitenloop van dieren. De Vlaamse bestedingen aan verse biovoeding en biodranken kende na de stagnering in 2018 een groei met 5 procent tot 200 miljoen euro. Dat blijkt uit het jaarlijkse biorapport van het departement Landbouw en Visserij.

Stijging

Er waren vorig jaar 75 nieuwe aanmeldingen, terwijl 27 landbouwbedrijven hun biologische productie hebben stopgezet. In Vlaanderen wordt 8.677 hectare gebruikt voor biologische landbouw, een stijging van 10 procent tegenover 2018 en ongeveer 1,4 procent van het totale Vlaamse landbouwareaal. Bijna twee derde van de Vlaamse bio-oppervlakte bestaat uit grasland en voedergewassen. De oppervlakte die gebruikt wordt voor biologisch fruit is met een kwart gegroeid.

Pluimvee

Het rapport ziet in 2019 vooral een toename van landbouwbedrijven in de biologische pluimveehouderij. Sinds 2015 is hun aandeel met ongeveer een derde gestegen. Het totale aantal dieren dat als biologisch geregistreerd is, groeide aan met 13 procent ten opzichte van 2018. Naast de pluimveehouderij vertonen ook de varkenshouderij en schapenhouderij stevige groeicijfers voor hun biologische veestapel.

De groei gaat hand in hand met een groeiende interesse in biologische verse voeding. In 2019 gaven de Vlamingen 200 miljoen euro uit aan biologische voeding. Dat is 5 procent meer dan het jaar daarvoor. Vooral biologische aardappelen, groenten en fruit worden gekocht en geconsumeerd. Op dit vlak blijft Vlaanderen wel achter op Wallonië. Walen besteden 255 miljoen euro aan biologische voeding en dranken.

