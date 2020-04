Binnenlandse Zaken activeert 1722 vanwege risico op storm of wateroverlast IB

18 april 2020

00u15

Bron: Belga 6 Omdat het KMI waarschuwt voor slecht weer, activeert de FOD Binnenlandse Zaken daarom vanaf vrijdagavond tijdelijk het noodnummer 1722. Op dat nummer kunnen mensen terecht voor niet-levensbedreigend interventies, zodat het noodnummer 112 vrijgehouden blijft voor mogelijk levensbedreigende situaties.

Mogelijk worden bellers tijdens de periode van de coronamaatregelen in een aantal regio's doorverwezen naar het e-loket van de brandweer.

Vanwege de huidige maatregelen moeten de operatoren zich op dit moment volledig kunnen toeleggen op het afhandelen van noodoproepen en oproepen voor dokters van wacht. 1722 zal dus enkel bereikbaar zijn voor wie in een gemeente woont waarvan de brandweerzone niet beschikt over een digitaal loket voor niet-dringende brandweertussenkomsten.

Wie niet over internet beschikt, of als het e-loket niet zou werken, mag uitzonderlijk toch bellen naar 112 voor storm- of waterschade.

Het activeren van het nummer 1722 gebeurt preventief. Het zegt niets over de ernst van de waarschuwing en de omvang van de eventuele schade.