Binnenkort wordt iedereen met griepsymptomen getest op het coronavirus ADN

21 april 2020

10u20

Bron: Belga 30 Binnenkort zullen alle patiënten met griepsymptomen getest worden op het coronavirus. Dat schrijft Het Nieuwsblad en bevoegd minister Philippe De Backer (Open Vld) bevestigt het nieuws in 'De Ochtend’ op Radio 1.

"Ik ben al langer pleitbezorger om het aantal tests op te drijven en de criteria voor wie getest mag worden uit te breiden in het kader van de exitstrategie. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, moeten we heel veel testen", aldus De Backer op Radio 1.

“Voldoende capaciteit”

Hij benadrukt dat het belangrijk is om goed te monitoren wie besmet raakt, om daarna de mensen te contacteren met wie die besmette persoon in contact kwam. Daarom moeten ook mensen met milde symptomen getest worden.



Volgens De Backer hebben we daarvoor voldoende capaciteit. "Er wordt dag en nacht aan gewerkt en we hebben nu een capaciteit van meer dan 10.000 tests per dag", zegt hij. "Nu is het zaak van op het terrein mensen te vinden, via de triagecentra en andere, die effectief de staalafnames zouden kunnen doen, eens de exit gestart is.”

Discussie

Vorige week meldde het Rode Kruis nog dat niet alle testcapaciteit waarover het beschikt, gebruikt wordt. Volgens De Backer lag dat aan de discussie over wie er juist getest moet worden, maar is die definitie nu dus uitgebreid met griepachtige symptomen.

"Ook op het terrein in de woonzorgcentra is de coördinatie verbeterd dat er zoveel mogelijk stalen bij de labo's toekomen, waardoor er ook in de ziekenhuizen meer mensen getest kunnen worden.” De Backer meldt nog dat iedereen die deelneemt aan de testen daarvoor het nodige beschermingsmateriaal krijgt. "Deze week is er nog een nieuwe levering chirurgische mondmaskers bij de huisartsen", klinkt het.

Lees ook:

120.000 tests voor rusthuizen waar zich drama’s afspelen, maar: “Testen is geen wonderoplossing” (+)

We gaan testen wie immuun is, maar wat dan? Van Ranst: “Groen of rood polsbandje geven? Dat gaan we niet doen” (+)