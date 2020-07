Binnenkort weer bijklussen tot 6.000 euro per jaar? FME

09 juli 2020

10u19 0 Bijklussen bij een voetbalclub of een lokale vereniging? Het wetsvoorstel van Kamerlid Tania De Jonge (Open Vld) wil het opnieuw mogelijk maken om tot 6.000 euro per jaar bij te verdienen in een (sport)club - al zou er nu wel een sociale bijdrage gevraagd worden.

Een oudere bijkluswet werd eerder vernietigd door het Grondwettelijk Hof, maar met een aantal aanpassingen in deze wet is daar een mouw aan gepast. "De focus van het nieuwe voorstel ligt op het verenigingswerk. Zeker voor sportverenigingen zal dat van pas komen, omdat zij goed zijn voor bijna 70% van de bijklussers", zegt De Jonge. Zo wordt een leemte opgevuld tussen het vrijwilligerswerk en het professioneel statuut van werknemer of zelfstandige.

De nieuwe regeling behoudt de voorwaarde dat mensen minstens 4/5de moeten werken om verenigingswerk te kunnen doen. Ook het plafond van 6.000 euro per jaar wordt aangehouden, maar de inkomsten worden niet langer volledig (para)fiscaal vrijgesteld. "We vragen voortaan een beperkte sociale bijdrage van 10% op de inkomsten die ten laste zijn van de vereniging", aldus Kamerlid De Jonge. Ook geldt er een limiet van maximaal 50 uur verenigingswerk per maand.

"Dit wetsvoorstel is zeer belangrijk voor sportclubs om bijvoorbeeld hun trainers correct te kunnen vergoeden", zegt minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld). Het woord 'sportclub' valt vaak, maar de nieuwe regeling geldt ook voor andere verenigingen. Denk bijvoorbeeld aan stadsgidsen, vzw's en socioculturele verenigingen. Het voorstel moet wel nog gestemd worden in de Commissie Sociale Zaken.