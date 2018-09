Binnenkort voelen we pas echt gevolgen van asbest: aantal doden zal pieken in 2024 kg

14 september 2018

08u44

Bron: Belga 13 Vijftig jaar lang importeerde België tonnen asbest - meer dan aanvankelijk gedacht. Daardoor maakt ons land zich nu op voor een piek in de sterftecijfers. Dat schrijft De Standaard vrijdag. Het aantal doden zal een hoogtepunt bereiken in 2024, berekende de KU Leuven.

Uit nieuwe data die VUB-onderzoeker Laura Van den Borre, onder leiding van professor Patrick Deboosere, heeft blootgelegd, blijkt dat er tussen 1948 en 1998 - het jaar van het nationale asbestverbod - liefst twee miljard ton van de gevaarlijke kankerverwekkende stof in ons land geïmporteerd werd. Dat is meer dan in het verleden werd aangenomen.



De blootstelling aan asbest kan leiden tot mesothelioom, waar longvlieskanker en buikvlieskanker onder vallen. Het Asbestfonds, dat een vergoeding uitkeert aan wie lijdt aan mesothelioom, noteerde vorig jaar 228 erkende aanvragen.

Aantal doden

Een einde aan de opmars van mesothelioom is voorlopig niet in zicht. Een berekening van de KU Leuven, onder leiding van professor Ben Nemery, leert nu dat het aantal doden zal pieken tegen 2024.



Die stijging loopt parallel met de toename van het asbestverbruik van decennia geleden. Dat laat zich vooral voelen in de regio's Sint-Niklaas, Mechelen, Dendermonde, Halle-Vilvoorde en Antwerpen, zo leert het onderzoek van Van den Borre nog.

De cijfers over mesothelioom volstaan bovendien niet om de totale tol die asbest vandaag eist, in te schatten. "Er is nog een verbogen tol doordat onder meer een aantal gevallen van longkanker ook toe te schrijven is aan asbest. Maar die zijn moeilijker te identificeren", zegt Nemery.