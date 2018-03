Binnenkort pendelen in de lucht? Open VLD pleit voor kabelbaan van 5 km in Gent kg

13 maart 2018

11u48

Bron: Belga 0 In Gent wil Open Vld een kabelbaan bouwen over een traject van ongeveer 5 km. Het voorstel is praktischer en goedkoper dan traditioneel openbaar vervoer, vindt schepen van Financiën Christophe Peeters. Die wil zo vervoersmaatschappij De Lijn buitenspel zetten. "We stellen vast dat we niet vooruit geraken met De Lijn", klinkt het.

Op dit moment ligt er voor de Gentse kabelbaan een blauwdruk op tafel over een traject van 5 km. De uitgestippelde route passeert onder andere het Sint-Pietersstation, Flanders Expo en voetbalstadion Ghelamco Arena. Over dat traject is een kabelbaan goedkoper dan een tram omdat onteigeningen en de bouw van bruggen niet nodig zijn.

"We kunnen tot 2040 wachten op een tramlijn. Dan leggen we onze economische ontwikkeling en tewerkstelling plat. Ofwel hebben we tegen 2025 een operationele kabelbaan," stelt Peeters. Het project zou tussen de 100 en 150 miljoen euro kosten. Voor de financiering wil Peeters samenwerken met private partners.

"Losse ballonnetjes"

Gents schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) schiet het voorstel niet af, maar stelt zich vragen bij de haalbaarheid. Een kabelbaan wordt meestal gebruikt in steden met miljoenen inwoners, laat hij weten. Met slechts 260.000 inwoners heeft Gent een flink stuk minder potentiële passagiers. "Je lost de mobiliteitsproblemen niet op met losse ballonnetjes, al zijn ze wel het onderzoeken waard", klinkt het.

Ook bij de keuze om een publiek-private samenwerking op het vlak van mobiliteit aan te gaan, heeft Watteeuw vragen. Als het de bedoeling is om openbaar vervoer te privatiseren, "is dat een ander project dan het mijne", laat hij optekenen.

In Europa zijn kabelbanen aan een opmars bezig. Onder andere in Frankrijk en Zweden worden gelijkaardige projecten gepland, en in Londen verbindt kabelbaan Emirates Air Line de beide oevers van de Theems.