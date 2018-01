Binnenkort overal Vlaamse deelfietsen?Vlaanderen wil Blue Bikes van NMBS overnemen TT

Bron: Belga 1 Foto Van den Houte Vlaanderen wil graag de Blue Bikes, de deelfietsen van de NMBS, binnenhalen. Dat bevestigde minister van Mobiliteit Ben Weyts vandaag in het Vlaams parlement. Het systeem kreeg onder NMBS-hoede af te rekenen met grote malversaties, volgens Weyts.

NMBS-topvrouw Sophie Dutordoir herhaalde eind vorig jaar nog eens dat de spoorwegen af willen van de blauwe deelfietsen. "We zijn immers geen specialist in het runnen en repareren van deelfietsen", zei Dutordoir.

De NMBS heeft momenteel 52 procent van het systeem in handen. Vlaanderen, via vervoersmaatschappij De Lijn, 32 procent. "Ik zou dat serieus willen verhogen," zei Weyts, "zodat we het systeem kunnen uitbreiden naar bushaltes, park-and-rides en andere locaties die aansluiten bij onze visie op combimobiliteit. De gesprekken lopen."

Vlaanderen is niet de enige partij die interesse toont in de blauwe fietsen. Ook autodeelplatform Cambio zou ze graag overnemen. Dat bedrijf heeft het voordeel dat het zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië actief is. De Lijn rijdt enkel in Vlaanderen en Brussel, wat mogelijk een communautair probleem zou veroorzaken mocht de vervoersmaatschappij een meerderheidsbelang in de deelfietsen verwerven. Naast Cambio zouden er nog meerdere andere liefhebbers zijn.

Blue Bike is geen winstgevend onderdeel van de NMBS. In 2016 maakte het deelsysteem 11.000 euro verlies door een softwareprobleem.

