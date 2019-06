Binnenkort ook elektrische deelscooters van Felyx in Brussel KVDS

04 juni 2019

06u12

Bron: Belga 0 De elektrische deelscooters van het Nederlandse bedrijf Felyx zijn vanaf midden deze maand beschikbaar in een groot deel van Brussel. Voor Felyx is onze hoofdstad de eerste buitenlandse stad waar het e-scooters lanceert. In Brussel zullen die de concurrentie aangaan met Scooty.

In Nederland zijn de groene deelscooters van Felyx al beschikbaar in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Voor het eerst kunnen Brusselaars en pendelaars nu ook in de Brusselse gemeenten Brussel-Stad, Elsene, Sint-Gillis, Etterbeek en Ukkel gebruik maken van de e-scooters. Het gebied kan uitgebreid worden, maar Felyx richt zich met zijn 614 e-scooters nu al op tienduizenden gebruikers.

Duurzaam

"We willen het stadsklimaat aangenaam maken door zo veel mogelijk mensen de kans te geven om zich op een duurzame manier te verplaatsen. Als we kijken naar ons gebruik in Nederlandse steden, zien we dat Brussel hier perfect op aansluit met zijn internationale karakter. Er zijn veel studenten, jonge professionelen en expats en dat zijn net mensen die vaak een deelsysteem gebruiken", meent mede-oprichter Quinten Selhorst.





De elektrische scooters kunnen via de applicatie van Felyx gelokaliseerd en gereserveerd worden. Net zoals bij de deelsteps wordt er niet met een abonnement gewerkt en betaalt de gebruiker per rit. De scooters hebben een maximumsnelheid van 45 kilometer per uur, zijn allemaal voorzien van helmen en werken met verwisselbare batterijen die vanop afstand met groene stroom opgeladen worden.





"We vestigen ons ook echt in Brussel en zullen met een lokaal team en lokale partners werken voor het verwisselen van batterijen of het herstellen van scooters", zegt Selhorst.