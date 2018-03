Binnenkort krijgt elke treinreiziger een online account IB

01 maart 2018

05u15

Bron: Belga 1 Het spoorbedrijf NMBS plant de invoering van een unieke online klantenaccount voor elke treinreiziger, MyNMBS. De gepersonaliseerde account maakt deel uit van een onlangs goedgekeurd digitaliseringsoffensief, waarover De Tijd vandaag bericht.

De NMBS stopt 70 miljoen euro in het project. Nog dit jaar komt er ook een volledig vernieuwde website, die veel klantgerichter en gebruiksvriendelijker moet worden.

Volgens De Tijd heeft MyNMBS verschillende mogelijkheden - via de ticketautomaat, tablet of smartphone - om krediet op te laden. Als zijn smartphone op de trein uitvalt, kan de treinbegeleider controleren of de reiziger het juiste abonnement of ticket heeft.

Scannen met smartphone

Scannen met smartphone kan ook, zodat het krediet van het account afgaat en de klant verder kan reizen. De NMBS kan op zijn beurt het account gebruiken om reizigers te informeren over bijvoorbeeld werkzaamheden op hun vaak gebruikte traject.

Het is onduidelijk hoe snel de NMBS wil gaan, klinkt het nog.