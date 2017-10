Binnenkort in Gent te bewonderen: de échte R2-D2 14u26

Bron: De Gentenaar 8 rv De originele RD-D2 met C-3P0 in Star Wars. R2-D2 komt naar Gent. De iconische Star Wars-droid mocht niet ontbreken op de expo 'Hello, Robot' in het Design-museum. En fans kunnen er zeker van zijn: het gaat om de originele R2-D2 uit de privécollectie van George Lucas himself.

De robot wordt op 24 oktober onthuld in het Gentse Design-museum, maar het is nog wachten tot 27 oktober voor de expo de deuren voor het grote publiek opent. Het gaat om een uniek stuk dat tot de privécollectie van George Lucas behoort. De Star Wars-regisseur stuurt met de droid twee medewerkers mee, die de originele R2-D2 uit zijn vervoerskist zullen halen en de robot op de juiste plaats in het museum zetten. En dat is niet zonder reden: de prop zou voor 2 miljoen dollar verzekerd zijn.

Lees ook Carrie Fisher zou een grotere rol hebben gekregen in Star Wars Episode IX

Deze robot is te zien in 'Star Wars Episode IV: A New Hope' en 'Episode V: The Empire strikes back'. Overleden Acteur Kenny Baker zat toen in de 'droid', tegenwoordig zie je in de films een echte robot die op afstand bestuurd wordt. R2-D2 in ons land bewonderen, dat belooft een unieke ervaring te worden. Want vanaf 2021 zal deze wereldberoemde prop in Lucas' eigen museum in Los Angeles - dat nog in opbouw is - staan.

'Hello Robot' in het Design Museum loopt tot 15 april 2018. Meer informatie vind je hier.