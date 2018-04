Binnenkort geen kazerneleven meer? Leger hoopt dat minder rekruten afhaken als ze thuis mogen gaan slapen IB

Bron: Belga 0 Defensie overweegt om de verplichte kazernering tijdens de ­militaire opleiding af te schaffen. Dat schrijven de kranten van Mediahuis vandaag. Nu verlaat een op de zes rekruten vroegtijdig het leger, omdat ze het vrije leven en familie en vrienden te hard missen.

In de voorbije tien jaar gaven 3.877 rekruten vroegtijdig hun opleiding op. Van hen gaf 16,2 procent als reden op dat ze het burgerleven te hard missen. Daarom wil ­Defensie, dat om personeel schreeuwt door de vergrijzing bij de militairen, tegemoet­komen aan enkele moderne noden.

Meer vrije avonden

"Het leger wil meer vrije avonden inlassen waarop de rekruut de kazerne mag verlaten. De jongeren worden nu nog altijd op zondagavond of ten laatste maandagmorgen aan de poort verwacht en ­mogen voor vrijdag niet naar buiten", zegt Alex Claesen, persofficier van Defensie, aan het Nieuwsblad. "We onderzoeken ook om het vrije weekend te verlengen door de lesmomenten meer te concentreren. Het leger bestudeert zelfs of het internaatregime versoepeld of zelfs opgeheven kan worden."

Buitenlandse missie

De grootste vakbond voor ­defensiepersoneel, VSOA, hoopt dat de opleiding daardoor niet langer duurt. Gewoon hoogleraar en defensiespecialist Luc De Vos ziet het voordeel in van de maatregel, maar stelt zich wel de vraag of het leger zo het probleem niet verschuift. "Wat als die jongens en meisjes die nu tijdens de week al naar huis willen straks voor vier maanden op buitenlandse missie moeten?"

