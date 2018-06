Binnen enkele jaren totaal vernieuwde A12: aanleg fietsbruggen en tramtunnel, kruispunten Londerzeel en Aartselaar worden op- en afritten bvb

26 juni 2018

14u04

Bron: Belga 126 De verkeersveiligheid en de doorstroming voor het verkeer op de A12 zal door de herinrichting van het knooppunt sterk verbeteren. Ter hoogte van Londerzeel en Aartselaar wordt de weg er lokaal ingegraven en worden kruispunten vervangen door compacte op- en afrittencomplexen. Er komt een tramtunnel voor de toekomstige sneltram tussen Willebroek en Brussel en er zullen aparte oversteekbruggen voor voetgangers en fietsers aangelegd worden.

Zo wordt de A12 omgebouwd tot een volwaardige autosnelweg waarbij het veilig zal zijn voor fietsers, voetgangers en automobilisten met vlot lokaal en doorgaand verkeer.

Ingegraven

De A12 wordt aan het knooppunt Londerzeel Zuid over 800 meter een niveau ingegraven zodat hij deels onder het grondoppervlak komt te liggen.

Het verkeer dat de A12 wil oprijden of verlaten, gebruikt het nieuwe op- en afrittencomplex dat boven het grondoppervlak komt te liggen. Die brug vormt ook de verbinding voor het lokale verkeer tussen Londerzeel en Westrode. Hierdoor is er geen kruisend verkeer meer en kan het verkeer op de A12 vlotter en veiliger doorstromen. Ook zal er minder geluidsoverlast zijn voor de omwonenden.

Over een afstand van 800 meter zakt de #A12 een niveau. Hierdoor is er vlot verkeer in alle richtingen en een hogere verkeersveiligheid. De ingesleufde A12 komt maximaal 5 meter onder het maaiveld waardoor er minder geluidsoverlast is voor de omwonenden. pic.twitter.com/496ZmfYIlP Wegen en Verkeer(@ wegenenverkeer) link

Oversteekbruggen

Er komt een aparte brug voor fietsers en voetgangers, zodat ze in alle veiligheid en comfort de A12 kunnen oversteken. Fietsers rijden op de brug in een koker wat het veiligheidsgevoel ten goede komt. In Londerzeel komt er een fiets- en wandelbrug over de A12 en een fietstunnel onder de Londerzeelsesteenweg.

Tramtunnel

Met de herinrichting van het knooppunt komt er meer ruimte voor het openbaar vervoer. Bij de aanleg wordt een tramtunnel gebouwd voor de toekomstige Sneltram die in de toekomst pendelaars in 40 minuten van Willebroek naar Brussel-Noord moet voeren. Om wildparkeren tegen te gaan, wordt er een carpoolparking voorzien, waar pendelaars zorgeloos hun auto kunnen parkeren wanneer ze de tram nemen.

De Sneltram tussen Willebroek en Brussel maakt deel uit van het Brabantnet. Met het Brabantnet wordt het gemakkelijker om de hoofdstad met het openbaar vervoer te bereiken. Dankzij drie nieuwe tram(bus)-lijnen kan men zich op een snellere en meer betrouwbare manier verplaatsen met het openbaar vervoer in de Vlaamse Rand rond Brussel. Daardoor kan de druk van het autoverkeer in de randgemeenten afnemen.

Nabije toekomst

Het is nog enkele jaren wachten tot wanneer de plannen in werking treden. De werken in Londerzeel starten in 2021, in Aartselaar wordt gemikt op 2022. Dat laat minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) weten. In totaal worden de werken op 90 miljoen euro geraamd: 60 miljoen voor Londerzeel en 30 miljoen voor Aartselaar.

3D-visualisatie voor prestigieus mobiliteitsproject #A12 ➡️ https://t.co/L5hpv5dHSQ pic.twitter.com/9wBdwfG7LO Wegen en Verkeer(@ wegenenverkeer) link