Binnen 10 dagen is kraken eindelijk strafbaar: wet gepubliceerd in Staatsblad ADN

13u08 9 Photonews - De wet die kraken strafbaar stelt werd vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en zal binnen 10 dagen van kracht worden. Dat meldt minister van Justitie Koen Geens (CD&V) in een persbericht.

Het wetsvoorstel van meerderheidspartijen N-VA, CD&V, MR en Open Vld kwam in een stroomversnelling na enkele opvallende kraakgevallen in Gent. Een wetswijziging passeerde intussen langs het parlement, maar kon nog niet worden toegepast toen Roma vorige week opnieuw een huis in Gent kraakten. Nu de wettekst in het Staatsblad is verschenen, zal dat binnenkort wel het geval zijn.

Koen Geens: “Met deze maatregel krijgen eigenaars meer rechtszekerheid tegen kwaadwillige krakers. Deze bescherming bestond reeds indien het pand bewoond was, maar was minder duidelijk indien het pand niet gebruikt werd. Ik ben dan ook zeer tevreden dat we in het parlement snel tot een compromis zijn gekomen. De burger verdient een rechtvaardige en duidelijke justitie.”

“Het kraakincident van vorige week heeft aangetoond dat deze wet niet te vroeg komt", stelt Kamerlid Veli Yüksel (CD&V). "De problematiek van kraken is aan het escaleren in mijn stad. Kraken is een misdrijf en mag niet getolereerd worden om andere problemen op te lossen zoals het tekort aan opvangplaatsen voor daklozen of sociale woningen.”

Concreet wordt met de wet de burgerlijke procedure aanzienlijk versterkt en wordt de rol van de vrederechter cruciaal, zodat één en ander ook sneller kan verlopen. De eigenaar van het gekraakte pand kan er in eerste instantie voor kiezen om naar de vrederechter te gaan om de uithuiszetting van de kraker te bevelen. Dit kan in de toekomst binnen de tien dagen.

De eigenaar kan er ook voor opteren om meteen een strafklacht in te dienen tegen de kraker bij het parket. Hij kan dan tegelijk aan de procureur des Konings vragen om in afwachting reeds een bevel tot uithuiszetting uit te vaardigen. Alleen na een dergelijke strafklacht -indien gevolgd door een rechterlijke veroordeling- is er sprake van een kraakmisdrijf.

Indien de kraker zelfs na het bevel van de procureur het pand niet ontruimt, kan de klager in beroep gaan en komt hij opnieuw terecht bij de vrederechter.

Wanneer de bezetter van het pand na de uitspraak door een vrederechter tot uitzetting het pand niet ontruimt (uitzetting al dan niet na een voorafgaand bevel van de procureur), is die weigering tot ontruiming van de bezetter op zich een misdrijf, ook zonder klacht. Dan kan de bezetter worden aangehouden en in voorkomend geval van zijn vrijheid worden benomen.

Dujardin Jeffrey Eén van de krakers aan het pand in Gent dat vorige week gekraakt werd.