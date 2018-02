Bilzerse doet zich voor als OCMW-bediende en mailt zo deurwaarder voor betalingsuitstel Vrouw (40) verliest uitkering en licht mensen op via Facebook mvdb

27 februari 2018

15u58

Bron: Belga 6 Een vrouw (40) uit Bilzen heeft van de Tongerse strafrechter een werkstraf van 150 uur gekregen omdat ze verschillende mensen heeft opgelicht via Facebook. De vrouw gaf zich ook een tijdlang uit als ambtenaar van het plaatselijke OCMW-kantoor.

Als ze de werkstraf niet binnen het jaar uitvoert moet ze alsnog de door het openbaar ministerie gevraagde gevangenisstraf van twaalf maanden uitzitten.





De Bilzerse raakte in 2015 haar werkloosheidsuitkering kwijt en moest samen met haar vriend rondkomen met 250 euro per maand. Omdat dit niet lukte maakte ze verschillende Facebook-profielen aan waarop ze bezoekers vroeg om geld te storten. Enkele goedgelovige slachtoffers deden dat en kregen ondanks de belofte van de vrouw hun geld nooit terug.

Na haar schorsing deed ze zich ook in verschillende e-mails voor als een bediende van het OCMW-kantoor en stuurde in haar naam enkele mails naar een deurwaarder. In de mails vroeg ze om uitstel voor het betalen van haar schulden.

Van de Tongerse strafrechter moet de vrouw nu een werkstraf uitvoeren en een schadevergoeding van 780 euro betalen aan een vrouw die ze heeft opgelicht.