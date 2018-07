Bilzenaar (55) filmt twee jaar lang meisjes in speeltuinen, zwembaden en op festivals

mvdb

06 juli 2018

13u16

Bron: Belga

0

Een 55-jarige man uit Bilzen is door de correctionele rechtbank van Tongeren veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar met uitstel en een boete van 600 euro omdat er op zijn computer en gsm meer dan 66.000 kinderpornografische foto's en filmpjes stonden. De komende vijf jaar is de vijftiger ook zijn rechten kwijt. De man had ook de gewoonte om jonge meisjes te filmen in speeltuinen, zwembaden, wachtkamers en op festivals.